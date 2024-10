Podcast

9 mois. Il faut 9 mois pour que le corps se transforme. 9 mois pour que l’enfant se développe. Mais ce temps de la grossesse suffit-il à devenir mère ? Et si le chemin vers la maternité était avant tout un processus psychique initiatique, permettant à chaque femme de tourner son regard vers l’intérieur ? Pour travailler depuis plus de 25 ans en périnatalité et accompagner nombre de mamans en tant que psychologue, Nathalie Baudouin le sait : « On ne naît pas mère, on le devient ». Entre hyperémotivité, hypersensibilité et vulnérabilité, cette phase d’introspection semble inévitable et fondatrice pour devenir mère.