A 60 ans, Noëlle est déjà quatre fois grand-mère. Mais elle est loin d’une mamie comme les autres.

Cette ancienne championne de vélo, toujours active, tant sur le plan professionnel qu’associatif, trouve toujours du temps pour s’occuper de sa grande famille.

A tel point que sa fille Delphine l’a inscrite au concours de Super Mamie, une compétition qui récompense des séniors particulièrement méritantes.

Noëlle remportera-t-elle la compétition ?

Réalisation : Gina Lunkiesa

