Anne Ghesquière reçoit Anne-Chantal Junod, coach certifiée ICS. Ensemble, elles explorent les constellations systémiques et familiales : nos schémas relationnels et comment (re)trouver sa place. Comment comprendre et se libérer des liens familiaux qui nous entravent ? La place que nous occupons dans notre famille n’est pas toujours aussi claire qu’il n’y paraît. Anne-Chantal Junod nous parle des Constellations systémiques et familiales, ce processus, créé par Bert Hellinger, qui permet de comprendre, clarifier et libérer ces schémas inconscients. Il fait circuler l’amour, là où il a été bloqué, et permet de retrouver une liberté qui aura des bénéfices pour soi, ses proches et les générations futures. Ancienne professeure des écoles en Suisse, aujourd’hui coach, Anne-Chantal Junod accompagne les personnes dans la réalisation de soi, personnelle et professionnelle. Elle vient de publier Les constellations systémiques et familiales aux éditions Eyrolles, où elle explique cet outil puissant.