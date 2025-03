Documentaire

Dans la région de Nancy, Florian 14 ans fait vivre toute la famille au rythme de ses sautes d’humeur. Florian est en conflit avec sa mère Sylvie qui ne le lâche pas sur la question des devoirs. Florian ne supporte pas la pression que lui met sa mère. Chaque fois c’est pareil, l’adolescent s’enferme dans sa chambre et retire la poignée de la porte. Cela fait trois ans que cette mère et son fils se déchirent. Les disputes sont quasi quotidiennes. La situation est complexe, Florian est un bon élève. En troisième, il a obtenu le tableau d’honneur avec 14 de moyenne générale. Mais ce trimestre ces notes ont baissées. Sylvie stresse, elle a peur qu’il se laisse aller. Sylvie est femme de ménage et son mari maçon. Malgré les bons résultats de leur fils, la question scolaire reste une angoisse. De son côté Florian réagi de plus en plus violemment. Aujourd’hui toute la famille a envie de sortir de cette spirale infernale. En trois ans ils ont presque tout essayé : Thérapie, médiation familiale, aide éducative de l’état, … Sans succès. Pour rétablir le dialogue, cette famille modeste a décidé de se serrer la ceinture et de s’offrir les services d’un conseiller éducatif privé.