Documentaire

Pascal est un papa solo qui élève seul ses trois enfants, ancien directeur de théâtre et passionné de spectacles, il s’est reconverti dans la restauration. Son affaire fleurissante, au début, bat sérieusement de l’aile depuis plusieurs mois, au point d’avoir dû licencier tout son personnel. Acculé par les factures, Pascal a fait le choix couteux de faire appel à un coach en restauration, c’est son dernier espoir avant la faillite… De son côté, Julie est une jeune maman divorcée. Depuis quelques temps, elle a décidé de reprendre les reines de l’affaire familiale : une boîte de nuit que son grand-père avait ouverte et que son père a longtemps tenue. Mais aujourd’hui, après plusieurs échecs de gérance, l’établissement est fermé. Julie a donc décidé de mettre les bouchées doubles et de cumuler sa vie de maman, son emploi de vendeuse et son nouveau challenge : réussir l’ouverture de sa boîte de nuit ! Un pari osé.