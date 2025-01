Podcast

Marion Gestin Duchêne reçoit dans Métamorphose Stéphanie Brillant, journaliste, réalisatrice, productrice et conférencière. Et si la vie nous offrait une deuxième chance de grandir lorsque l’on devient parent ? En comprenant mieux le fonctionnement de notre cerveau d’adulte grâce aux neurosciences, on peut apprendre à nos enfants à devenir les véritables pilotes de leur existence. Se définissant elle-même comme une « militante de la révélation des potentiels », Stéphanie Brillant nous incite à plonger au cœur de l’évolution du cerveau de l’enfant pour mieux identifier les expériences favorables à son développement. Plus encore, elle pousse chaque parent à reprendre les rênes de son cerveau pour incarner ce qu’il souhaite transmettre à ses enfants.