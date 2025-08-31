Documentaire

Notre famille ne ressemble à aucune autre – Reportage

Matt, 45 ans, vit en Espagne. Un jour, il apprend que sa fille Mélissa qu’il croyait morte depuis plus de quinze ans est toujours vivante.

Stéphanie et Christophe sont débordés par leurs cinq enfants. Ils ont besoin de se retrouver.

Thierry et Agnès, tous deux malvoyants, ont trois gamins. Lorsque le chien guide de Thierry tombe soudainement malade, c’est la panique…

Maman de neuf mômes, Monique exerce la profession de famille d’accueil. Endettée jusqu’au cou, elle est obligée de déménager. Ce changement de vie a de graves conséquences sur la smala et sur son couple…

