On dit souvent que les enfants sont cruels entre eux. Seraient-ils dénués d’empathie, cette capacité à se mettre à la place de l’autre ? Peut-on apprendre l’empathie à l’école ? Si oui, est-ce que cela peut changer la société de demain ? Plusieurs écoles primaires de Suisse romande misent sur l’enseignement de l’empathie pour améliorer l’ambiance dans les classes et permettre aux enfants de mettre des mots sur leurs émotions. Entretien avec Omar Zanna, sociologue à l’Université du Maine et docteur en psychologie, spécialiste de l’empathie à l’école et en milieu carcéral.