Documentaire

Marie-Laure Picat : L’histoire de cette mère courage a ému la France entière. Atteinte d’un cancer, Marie-Laure Picat est condamnée. Elle décide dès lors de se battre pour choisir elle-même la famille d’accueil de ses enfants. Son combat a été largement médiatisé… Dans son village, si certains la soutiennent, nombreux sont ceux qui l’accusent d’en faire trop et peut-être même de mentir sur son réel état de santé… En plus de sa maladie, Marie-Laure doit aussi faire face à ces rumeurs…

Chaîne : M6

Émission : Accès Privé

Réalisation : Candelier/Ledoux

Patrick Spica Productions