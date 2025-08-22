La France compte 2,5 millions enfants de moins de 3 ans. Seuls 17% d’entre eux bénéficient d’une place en crèche. Nombreux sont les parents à chercher à faire garder leur petit. Tous partent alors à la recherche de la perle rare, entre agences, petites annonces, applis sur smartphone et réseaux sociaux. 5 familles témoignent de leur expérience. De la super nounou grand luxe à la baby-sitter d’un soir, ces parents racontent leur parcours du combattant. Pour quelle solution ont-ils opté ?