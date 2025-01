Documentaire

Il arrive qu’une femme choisisse délibérément d’avoir un enfant et de l’élever seule. Ce choix peut provenir du rejet volontaire d’une présence masculine. Ou bien la femme cherche « une compagnie » pour sa vie quotidienne, un but pour combler un manque d’amour ou une grande solitude. Ou encore la femme souhaite avoir un enfant tant qu’elle peut encore procréer. Ce n’est pas facile de tourner la page, d’accepter de ne plus pouvoir porter et donner la vie.