Après 30 ans d’amour et 4 enfants, Jean-Paul et Véronique comprennent qu’ils ne s’aiment pas par hasard
Lors de la conférence Regards du jeudi 29 mars, le Crédit Agricole de Côtes d’Armor recevait Paul Dewandre. Auteur...
Immersion au cœur des écoles pour enfants HPI en France. Ces élèves à haut potentiel intellectuel, souvent appelés surdoués...
L’impact des professionnels de la petite enfance sur l’éveil, l’accueil et la parentalité est profond, subtil et durable. Dès...
Un projet pour que son vieux père reste entouré
La plupart du temps, on part en voyage pour fuir un peu son quotidien, se changer les idées, profiter...
Karen a 43 ans, elle est divorcée et maman de 3 enfants. Depuis 2 ans, elle fréquente Kenny, un...
Melba et Víctor, un couple âgé du Costa Rica, ont adopté plus de 130 enfants en quatre décennies. Le...
Les familles nombreuses fascinent autant qu’elles intriguent. Ce documentaire vous plonge dans leur quotidien, où la gestion des repas,...
Mélanie a 15 ans. Déscolarisée, elle est passionnée par les bébés « reborn », qui sont des poupons très réalistes. L’adolescente...
Les familles recomposées, ça donne de sympathiques repas de famille mais quand il s’agit de vacances, la mission prend...
A 22 ans, Fabrice a une passion qui le taraude depuis toujours : il aime se travestir en femme....
Élever des triplées de 15 ans, c’est une véritable aventure où la patience, l’amour et la résilience sont mis...
Les applications mobiles ont révolutionné les rencontres entre célibataires. Swanny, 22 ans, est connecté en permanence. Il enchaîne les...
Ce documentaire vous réserve quelques surprises : vous verrez par exemple, Sarah, Gregory et Jérôme, trois Valaisans qui vivent...
Plongée édifiante dans les failles du système de recrutement de l’Education nationale. En à peine quinze jours, un journaliste...
Deux ans dans la vie agitée d’un collège belge qui tente de remettre sur les rails scolaires des élèves...
Fille d’une célébrité décédée, elle s’est faite arnaquer par sa belle-mère. Elle est bien décidée à régler ses comptes...
Dans les couples d’aujourd’hui, les rôles s’inversent ! Même si la majorité des femmes sont moins bien payées que...
À Rennes, un immeuble entier est occupé illégalement par 250 personnes, dont 70 enfants. L’ancienne maison de retraite est...
