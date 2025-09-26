Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Une histoire de famille hors du commun et improbable Après 30 ans d’amour et 4 enfants, Jean-Paul et Véronique comprennent qu’ils ne s’aiment pas par hasard

Conférence Le couple : c’est mieux à deux ! Lors de la conférence Regards du jeudi 29 mars, le Crédit Agricole de Côtes d’Armor recevait Paul Dewandre. Auteur...

Documentaire Enfants HPI : ces surdoués qui ne trouvent pas leur place Immersion au cœur des écoles pour enfants HPI en France. Ces élèves à haut potentiel intellectuel, souvent appelés surdoués...

Documentaire Elle veut sauver son amant du couloir de la mort Karen a 43 ans, elle est divorcée et maman de 3 enfants. Depuis 2 ans, elle fréquente Kenny, un...

Documentaire L’adoption au format XXL – 130 enfants Melba et Víctor, un couple âgé du Costa Rica, ont adopté plus de 130 enfants en quatre décennies. Le...

Documentaire Familles nombreuses – Un quotidien hors norme Les familles nombreuses fascinent autant qu’elles intriguent. Ce documentaire vous plonge dans leur quotidien, où la gestion des repas,...

Documentaire 15 ans et maman d’une poupée Mélanie a 15 ans. Déscolarisée, elle est passionnée par les bébés « reborn », qui sont des poupons très réalistes. L’adolescente...

Documentaire Familles recomposées : vacances d’été, attention danger ! Les familles recomposées, ça donne de sympathiques repas de famille mais quand il s’agit de vacances, la mission prend...

Documentaire Un garçon au feminin, une fille au masculin A 22 ans, Fabrice a une passion qui le taraude depuis toujours : il aime se travestir en femme....

Documentaire Gestion de triplées adolescentes le matin ! Élever des triplées de 15 ans, c’est une véritable aventure où la patience, l’amour et la résilience sont mis...

Documentaire Amour, sexe et internet, la révolution des rencontres entre célibataires Les applications mobiles ont révolutionné les rencontres entre célibataires. Swanny, 22 ans, est connecté en permanence. Il enchaîne les...

Documentaire Familles recomposées, je vous aime malgré tout Ce documentaire vous réserve quelques surprises : vous verrez par exemple, Sarah, Gregory et Jérôme, trois Valaisans qui vivent...

Documentaire Prof à la gomme Plongée édifiante dans les failles du système de recrutement de l’Education nationale. En à peine quinze jours, un journaliste...

Documentaire L’école de la dernière chance Deux ans dans la vie agitée d’un collège belge qui tente de remettre sur les rails scolaires des élèves...

Documentaire Héritage : conflit avec ma belle-mère Fille d’une célébrité décédée, elle s’est faite arnaquer par sa belle-mère. Elle est bien décidée à régler ses comptes...

Documentaire Nouveaux couples : les rôles s’inversent ? Dans les couples d’aujourd’hui, les rôles s’inversent ! Même si la majorité des femmes sont moins bien payées que...