Les vacances en famille sont des grands moments pour ces familles nombreuses.
Réalisateur : J Pujol
Dans ces familles nombreuses, la vie n’est pas de tout repos. Déménagement, fête surprise, vacances au grand complet… ces...
Être célibataire à la campagne quand on a près de 60 ans ? Pas facile. Mais David, lui, garde...
C’est le grand jour, il est sept heures du matin, Christina est sur le point d’aller se préparer, mais...
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Jérôme Oliveira, auteur, éditeur et réalisateur, organisateur de conférences et enseignant de yoga. Il...
A 24 ans, Christina est une jeune fille comblée. Dans quelques jours, elle va enfin réaliser son rêve le...
Ce week-end, Delphine rencontre un jeune couple qui envisage d’instruire leur fille en famille. S’il est encore marginal, ce...
Delphine est mère de 5 enfants de 2 à 14 ans et comme 3 000 familles aujourd’hui en France,...
Gagner des millions… et ne rien changer. C’est le choix d’Annie, une gagnante du loto qui préfère garder les...
Ces enfants dont personne ne veut vivent en foyer et essayent tant bien que mal d’être heureux.
Mourad et Séverine doivent gérer l’animation quotidienne de leurs triplés, chacun avec ses propres caprices. La vivacité des enfants...
Anne-Marie La Rosa est la maman de Chloé, une petite fille handicapée. Après quelques difficultés pour surmonter le problème,...
Les parents ont le devoir d’enseigner aux enfants comment gérer de l’argent à partir du moment où ils sont...
George et Suzanne, tous deux octogénaires, étaient depuis deux ans à la retraite quand ils ont décidé de revenir...
La famille est le point de départ le plus important pour se construire en tant qu’individu, un socle indispensable....
Ils attendent ce nouvel enfant depuis des années mais la grossesse s’annonce compliquée…
Armelle et Christophe, parents de huit enfants, dont le dernier vient de naître, une famille de fervents catholiques qui...
Chaque année, plus de 800 000 Françaises donnent naissance à un enfant. Si l’arrivée d’un bébé est souvent synonyme...
Quand on est une famille nombreuse, le budget, les règles de vie sont des éléments à prendre en compte,...
Que faire lorsque les parents sont impuissants? Que faire lorsque votre ado de 16 ans refuse tout dialogue, toute...
En France, chaque année, environ 15 000 adolescentes deviennent mamans, un parcours souvent semé d’embûches. Suivez les histoires touchantes...
