Documentaire

La famille Blancpain a choisi de tout quitter pour une vie simple et proche de la nature dans le Lot. Avec leurs 7 enfants, ils rénovent leur maison, pratiquent l’école à domicile et célèbrent des fêtes conviviales, ancrées dans des valeurs écologiques et traditionnelles. Une aventure pleine de solidarité et d’authenticité au cœur de la campagne.