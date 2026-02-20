De sa première fois à sa dernière rupture, Laure raconte sa vie amoureuse. La volupté, l’insouciance, l’amour fusionnel ou l’angoisse du célibat. Avec dérision et violoncelle, quelques étapes dans la vie d’une jeune femme de l’adolescence à la trentaine. Un récit à la fois perso et générationnel plein de franchise, de fleurs bleues et de punk-rock.