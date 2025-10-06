Documentaire

À l’heure où l’État dit vouloir en finir avec les mauvais payeurs de pensions alimentaires, le magazine de TF1 « Sept à Huit Life » a suivi pendant plus de deux ans le combat d’Audélia et Edith, deux mères de famille en difficulté financière à cause du refus de leur ex-conjoint de leur verser l’argent qu’il leur doit.

« Dans la vie, il faut se battre, il faut aller de l’avant ». C’est le message qu’Audélia dit vouloir transmettre à sa fille Lucie, 9 ans, lorsqu’elle s’entraîne sur la piste d’athlétisme. Mais la jeune mère en a elle-même fait son credo quotidien. Lorsque les caméras de « Sept à Huit Life » l’avaient rencontrée il y a un peu plus de deux ans, c’était une maman de 31 ans en détresse. Au chômage, elle touchait 1200 euros d’indemnités par mois, et il ne lui en restait que 300 pour vivre une fois ses charges déduites. Impossible, dès lors, de subvenir aux besoins de sa fille sans l’aide de ses parents…

Au moment de leur séparation en 2011, son ex-conjoint, salarié en électro-mécanique, gagnait en moyenne 1400 euros nets mensuels. Une pension alimentaire de 150 euros mensuels avait été fixée par le juge. Mais au bout d’un an, le père de Lucie avait cessé tout versement. « Je n’ai jamais pu offrir à ma fille de vraies vacances », soupirait Audélia lors de son premier témoignage il y a deux ans. Au même moment, son ex-conjoint avait saisi la justice pour ne plus avoir à payer la pension alimentaire, estimant ne pas en avoir les moyens. Et il avait dans le même temps demandé la garde de Lucie la moitié des vacances scolaires. Une requête incompréhensible pour Audélia…

#reportage #famille #septàhuit