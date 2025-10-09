Ressources Dans la même catégorie

Article Comment les écrans bouleversent les relations familiales Les écrans ont envahi nos vies à une vitesse fulgurante. Télévisions, smartphones, tablettes, ordinateurs ou consoles… ils sont devenus...

Conférence Lire et écrire en classe de CP Franck Ramus, membre du Conseil scientifique de l’éducation nationale, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique...

Article Le couple moderne : indépendance ou désunion programmée ? Au fil des décennies, la notion de couple a profondément évolué. Jadis fondée sur la complémentarité et la dépendance...

Documentaire Pensions alimentaires : Ils ne veulent pas payer ! À l’heure où l’État dit vouloir en finir avec les mauvais payeurs de pensions alimentaires, le magazine de TF1...

Article Le rôle du dialogue et de l’écoute dans la famille La famille est souvent le premier espace d’apprentissage de la vie en société. C’est dans ce cadre intime que...

Documentaire Survivre avec 13 enfants sous un même toit ! Une plongée dans le quotidien de familles françaises particulières, les familles nombreuses. Elles comptent 4, 5, 6 et parfois...

Documentaire Génies Précoces – L’école pour les futurs Elon Musk Exclus des écoles classiques, ces enfants précoces trouvent enfin un refuge. Entre génie incontrôlable, ennui permanent et rébellion, ce...

Documentaire Je suis grand-mère à 39 ans Sylvie est une très jeune mamy gâteau

Documentaire Le quotidien des familles recomposées Plongez dans les histoires de trois familles qui constituent la nouvelle France mixte et recomposée.

Documentaire Séduction : l’amour à tout prix ! En France, le nombre de célibataire a été multiplié par 2 en 10 ans. C’est un véritable phénomène de...

Documentaire Vivre avec ses enfants dans la précarité Avec un revenu inférieur à 910 euros par mois, ils sont aujourd’hui 8 millions (soit 500.000 de plus qu’il...

Documentaire Mon enfant a fugué En Suisse, chaque année, 25 000 jeunes fuguent de chez eux ou du foyer où ils ont été placés....

Documentaire Le choix des hommes Le travail est en crise profonde, la mondialisation est là avec ses conséquences délétères : fermetures d’usines, délocalisation, stress,...

Documentaire Les vieilles bobines Ce documentaire est construit autour d’Etienne Plaisantin, cinéaste amateur ayant opéré des années 45/50 à aujourd’hui. En tant que...

Documentaire Un été à Marseille Le soleil, la mer et la douceur de vivre à 3 heures de TGV de Paris… Voilà pourquoi Marseille...

Documentaire Amour 21 : les moteurs d’une vie épanouie Le chromosome supplémentaire responsable de la trisomie 21 est souvent surnommé « le gène de l’amour ». Peut-être parce que, pour...

Documentaire Famille nombreuse : plus on est d’fous plus ont rit Floriane et Hervé dirigent une famille recomposée de sept enfants, transformant leur maison en demeure hantée pour Halloween. Anne-Charlotte...

Documentaire Famille recomposée, famille peuplée La maison des joyeux hurlements