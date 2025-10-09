Les écrans ont envahi nos vies à une vitesse fulgurante. Télévisions, smartphones, tablettes, ordinateurs ou consoles… ils sont devenus...
Franck Ramus, membre du Conseil scientifique de l’éducation nationale, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique...
Au fil des décennies, la notion de couple a profondément évolué. Jadis fondée sur la complémentarité et la dépendance...
À l’heure où l’État dit vouloir en finir avec les mauvais payeurs de pensions alimentaires, le magazine de TF1...
La famille est souvent le premier espace d’apprentissage de la vie en société. C’est dans ce cadre intime que...
Une plongée dans le quotidien de familles françaises particulières, les familles nombreuses. Elles comptent 4, 5, 6 et parfois...
Exclus des écoles classiques, ces enfants précoces trouvent enfin un refuge. Entre génie incontrôlable, ennui permanent et rébellion, ce...
Sylvie est une très jeune mamy gâteau
Garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, soutien scolaire…Et en contrepartie : une chambre gratuite. De plus en plus d’étudiants...
Plongez dans les histoires de trois familles qui constituent la nouvelle France mixte et recomposée.
En France, le nombre de célibataire a été multiplié par 2 en 10 ans. C’est un véritable phénomène de...
Avec un revenu inférieur à 910 euros par mois, ils sont aujourd’hui 8 millions (soit 500.000 de plus qu’il...
En Suisse, chaque année, 25 000 jeunes fuguent de chez eux ou du foyer où ils ont été placés....
Le travail est en crise profonde, la mondialisation est là avec ses conséquences délétères : fermetures d’usines, délocalisation, stress,...
Ce documentaire est construit autour d’Etienne Plaisantin, cinéaste amateur ayant opéré des années 45/50 à aujourd’hui. En tant que...
Le soleil, la mer et la douceur de vivre à 3 heures de TGV de Paris… Voilà pourquoi Marseille...
Le chromosome supplémentaire responsable de la trisomie 21 est souvent surnommé « le gène de l’amour ». Peut-être parce que, pour...
Floriane et Hervé dirigent une famille recomposée de sept enfants, transformant leur maison en demeure hantée pour Halloween. Anne-Charlotte...
La maison des joyeux hurlements
Il a quitté sa vie d’homme d’église pour pouvoir vivre son histoire d’amour Documentaire réalisé par Kevin Denzler.
