Parce qu’ils souffrent de Tocs, qu’ils sont en pleine crise d’adolescence, qu’ils sont trop jaloux ou excessivement radins, les témoins que nous avons suivis font vivre l’enfer à ceux qui les aiment. Des proches aujourd’hui à bout qui n’ont plus qu’une idée en tête : faire changer les choses ! Vanessa souffre de Tocs. Constamment elle vérifie et revérifie qu’elle a bien coupé l’eau, payé la facture d’électricité, éteint la machine à laver… Son quotidien est un véritable enfer !