Exclus des écoles classiques, ces enfants précoces trouvent enfin un refuge. Entre génie incontrôlable, ennui permanent et rébellion, ce...
Sylvie est une très jeune mamy gâteau
Quand la Caf paye tes vacances
Mascara, fond de teint ou rouge à lèvres, la moitié des ados se maquillent dès 14 ans, souvent au...
Aujourd’hui, les enfants uniques représentent environ 10% d’enfants en France. Nombreux sont les préjugés qui pèsent sur eux, selon...
Chelsea, 17 ans, et Britney, 16 ans, ne se connaissent pas, pourtant elles ont un point commun : depuis...
Laëtitia est mère de deux enfants et dirige sa propre clinique vétérinaire. Et elle ne parvient plus à tout...
Travailler en famille, c’est souvent un rêve. Celui de partager avec les gens que l’on aime et auxquels on...
On dit que Gargantua, le géant, héros de Rabelais est enterré sur le mont qui surplombe les vignes ancestrales...
Le soleil, la mer et la douceur de vivre à 3 heures de TGV de Paris… Voilà pourquoi Marseille...
Matt, 45 ans, vit en Espagne. Un jour, il apprend que sa fille Mélissa qu’il croyait morte depuis plus...
Plongez dans les histoires de trois familles qui constituent la nouvelle France mixte et recomposée.
En 2005, trois semaines d’émeutes dans les banlieues provoquent un sursaut national. Le gouvernement promet alors un « plan...
Les cafards pullulent dans les douches des prisons de Lyon. De vieux pots de yaourts traînent dans les coins,...
Il y a 14 millions de célibataires en France. Plus question pour eux de partir en vacances avec des...
Quand les familles craquent, qui tend la main ? Les Apprentis d’Auteuil accueillent enfants en détresse et parents dépassés...
Les familles recomposées, ça donne de sympathiques repas de famille mais quand il s’agit de vacances, la mission prend...
Un jour ou l’autre, nous hériterons d’un proche. Qu’il s’agisse d’une succession classique ou d’un contrat d’assurance vie. Car...
A 44 ans, je prépare l’arrivée de mon 12ᵉ enfant. Cela montre une certaine confiance en ses capacités physiques...
À l’heure où l’État dit vouloir en finir avec les mauvais payeurs de pensions alimentaires, le magazine de TF1...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site