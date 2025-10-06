Une plongée dans le quotidien de familles françaises particulières, les familles nombreuses. Elles comptent 4, 5, 6 et parfois encore plus d’enfants ! Alors forcément, pour elles, le moindre aspect du quotidien, qu’il s’agisse des courses, des repas, des devoirs, des transports ou encore du logement se transforme en casse-tête… Faut-il être riche aujourd’hui en France pour avoir une famille nombreuse ? Comment faire pour gérer une vaste tribu ? Et comment fait-on ce choix ? L’occasion de découvrir que ces familles regorgent d’ingéniosité pour trouver des solutions et réussissent parfois à faire de leurs faiblesses une force.