Documentaire Génies Précoces – L’école pour les futurs Elon Musk Exclus des écoles classiques, ces enfants précoces trouvent enfin un refuge. Entre génie incontrôlable, ennui permanent et rébellion, ce...

Documentaire Je suis grand-mère à 39 ans Sylvie est une très jeune mamy gâteau

Documentaire Beautés précoces : quand les jeunes garçons se maquillent Mascara, fond de teint ou rouge à lèvres, la moitié des ados se maquillent dès 14 ans, souvent au...

Documentaire Grandir hors fratrie : stop aux clichés ! Aujourd’hui, les enfants uniques représentent environ 10% d’enfants en France. Nombreux sont les préjugés qui pèsent sur eux, selon...

Documentaire Ma mère fait une crise d’ado à retardement ! Chelsea, 17 ans, et Britney, 16 ans, ne se connaissent pas, pourtant elles ont un point commun : depuis...

Documentaire Ces parents en burn-out parental Laëtitia est mère de deux enfants et dirige sa propre clinique vétérinaire. Et elle ne parvient plus à tout...

Documentaire La galère de travailler en famille Travailler en famille, c’est souvent un rêve. Celui de partager avec les gens que l’on aime et auxquels on...

Documentaire Le serment de Charles On dit que Gargantua, le géant, héros de Rabelais est enterré sur le mont qui surplombe les vignes ancestrales...

Documentaire Un été à Marseille Le soleil, la mer et la douceur de vivre à 3 heures de TGV de Paris… Voilà pourquoi Marseille...

Documentaire Notre famille ne ressemble à aucune autre Matt, 45 ans, vit en Espagne. Un jour, il apprend que sa fille Mélissa qu’il croyait morte depuis plus...

Documentaire Le quotidien des familles recomposées Plongez dans les histoires de trois familles qui constituent la nouvelle France mixte et recomposée.

Documentaire Où est passé l’argent des banlieues ? En 2005, trois semaines d’émeutes dans les banlieues provoquent un sursaut national. Le gouvernement promet alors un « plan...

Documentaire La marmite du diable Les cafards pullulent dans les douches des prisons de Lyon. De vieux pots de yaourts traînent dans les coins,...

Documentaire Vacances en solo : à la recherche de l’amour ! Il y a 14 millions de célibataires en France. Plus question pour eux de partir en vacances avec des...

Documentaire Enfants seuls, parents dépassés – Les Apprentis d’Auteuil tendent la main Quand les familles craquent, qui tend la main ? Les Apprentis d’Auteuil accueillent enfants en détresse et parents dépassés...

Documentaire Familles recomposées et vacances d’été : attention les dégâts ! Les familles recomposées, ça donne de sympathiques repas de famille mais quand il s’agit de vacances, la mission prend...

Documentaire Les magouilles de l’héritage Un jour ou l’autre, nous hériterons d’un proche. Qu’il s’agisse d’une succession classique ou d’un contrat d’assurance vie. Car...

Documentaire J’attends mon 12ème bébé à 44 ans A 44 ans, je prépare l’arrivée de mon 12ᵉ enfant. Cela montre une certaine confiance en ses capacités physiques...