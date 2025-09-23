L’impact des professionnels de la petite enfance sur l’éveil, l’accueil et la parentalité est profond, subtil et durable. Dès les premiers mois de vie, l’enfant est un être en pleine construction sensorielle, affective et cognitive. Il évolue dans un monde qu’il découvre avec intensité, et ce monde, il l’explore grâce aux interactions humaines qui lui sont proposées. Dans ce contexte, le rôle des professionnels – éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles, psychologues ou encore puéricultrices – est central et multifacette.