Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Enfants HPI : ces surdoués qui ne trouvent pas leur place Immersion au cœur des écoles pour enfants HPI en France. Ces élèves à haut potentiel intellectuel, souvent appelés surdoués...

Documentaire Elle veut sauver son amant du couloir de la mort Karen a 43 ans, elle est divorcée et maman de 3 enfants. Depuis 2 ans, elle fréquente Kenny, un...

Documentaire L’adoption au format XXL – 130 enfants Melba et Víctor, un couple âgé du Costa Rica, ont adopté plus de 130 enfants en quatre décennies. Le...

Documentaire Enfants uniques : enfants rois ! Il est vrai que les enfants uniques peuvent bénéficier de l’attention exclusive de leurs parents, ce qui peut parfois...

Documentaire Héritage : conflit avec ma belle-mère Fille d’une célébrité décédée, elle s’est faite arnaquer par sa belle-mère. Elle est bien décidée à régler ses comptes...

Documentaire 26 ans plus tard, Émilie veut savoir qui elle est Abandonnée dans l’aéroport d’Orly, elle a été trouvée seule dans sa poussette. C’était en 1994. Ce bébé dont on...

Documentaire USA : et si on jouait à être pauvre ? Il s’agit d’un combat quotidien pour certains, mais pour d’autres, c’est un nouveau jeu à la mode : devenir...

Documentaire Mère ado : j’apprends à être maman En France, au centre de Bron, Julie a commencé un stage dans un restaurant. Elle découvre le difficile monde...

Documentaire Comment bien aborder les premiers jours d’écoles de ses enfants Le vieux cartable élimé, la trousse pleine de trésors, le pot de colle au parfum si particulier, le voisin...

Documentaire Rupture – Le défi de survivre Suivez le quotidien de ces personnes qui doivent changer et réorganiser leur vie après une rupture. Entre descente aux...

Documentaire Enfants de PMA, leur quête d’identité Enfants de PMA, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir connaitre leur origine. Mais il leur est...

Documentaire Un été à Marseille Le soleil, la mer et la douceur de vivre à 3 heures de TGV de Paris… Voilà pourquoi Marseille...

Documentaire Ces gens qui ont vraiment une chance de fou ! On peut gagner des millions d’euros en remplissant une grille de loto, recevoir un gros héritage inespéré, acheter pas...

Documentaire Première colonie de vacances : un défi compliqué Mélanie est mère célibataire de jumeaux, Arthur et Aurélie. Sans emploi, elle a dû revenir vivre chez sa mère...