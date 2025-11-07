Documentaire

L’amour, c’est parfois le plus grand des défis. Dans ce documentaire, suivez trois histoires vraies où le cœur et la raison s’affrontent :

– Johan et Loïc, un jeune couple au bord de la rupture, étouffé par les dettes et les disputes.

– Simon, amoureux depuis six ans, rêve d’un mariage… mais craint un “non” qui briserait tout.

– Maxence, 17 ans, garde un secret trop lourd : il aime sa meilleure amie depuis toujours.

Entre espoir, désillusion et courage, ces parcours racontent la vie de couple dans toute sa vérité, entre tendresse et tempêtes.