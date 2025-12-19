Conférence

Le Neuropsychiatre et Expert des Relations Boris Cyrulnik révèle comment notre cerveau a déjà choisi qui nous allons aimer, pourquoi le coup de foudre est comme un shot de cocaïne, et l’histoire de l’évolution derrière l’amour, le mariage et le bonheur personnel!

Ce que vous allez apprendre :

– Pourquoi nous faisons moins l’amour aujourd’hui

– Comment la dopamine et l’ocytocine jouent sur le type d’amour que nous éprouvons

– Pourquoi le mariage est une invention des hommes, et le mariage d’amour une invention des femmes

– L’intérêt de l’infidélité pour l’évolution, mais de la fidélité pour la culture

– Pourquoi on a tous une âme sœur