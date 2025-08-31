Comme dans une famille sur quatre, il élève ses enfants seul.
Journées à rallonge, pensions alimentaires non reçues, comment adapter son quotidien à une crise de plus en plus pesante ?
Un reportage de Yannick Sanchez
Colocation senior ou EHPAD tunisien, des maisons de retraite d’un nouveau genre
A 16 et 17 ans, ils sont parents, mais l’éducatrice n’est pas loin pour les accompagner
Elle arrive à faire vivre sa famille avec si peu d’argent
Accompagner vos enfants aux âges clés nécessite une approche adaptée à chaque étape de leur développement.
Quelles étapes pour devenir un couple allié ? Comment les crises du couple peuvent nous faire grandir ? Et...
Chez les gitans, le mariage est l’occasion de faire une fête exceptionnelle
Hervé a 25 ans et rêve du grand amour. Il le cherche sur Tinder, célèbre appli de rencontres, et...
Liesbeth et Angelique ont 35 ans et sont deux vraies jumelles inséparables. Elles partagent tout, jusqu’à leur nourriture, devenu...
Douze enfants, une grande famille et un quotidien rythmé : voilà un défi de taille que vous semblez relever...
Plongée dans la vie quotidienne de familles nombreuses, dont le moindre aspect peut devenir un vrai casse-tête. En effet,...
Rocco élève seul ses deux fils. Ambulancier, il doit parvenir à concilier sa paternité avec son travail. Pas toujours...
La part de l’alimentation dans le budget des ménages français a baissé d’un tiers en cinquante ans. Cette pression...
Ce documentaire est une plongée dans le vécu de ceux qui sont touchés par les mesures d’austérité. Sans concession,...
Un pensionnat ultra strict à 20 000€ l’année.
A cause des absents, les assistantes maternelles sont débordées et l’école se retrouve à la limite de la légalité.
» Sans famille » : à Libreville c’est ainsi que l’on désigne la prison centrale ; parce que c’est...
Reportage dans un centre de stabilisation pour sans-abris.
Une plongée dans le quotidien de familles françaises particulières, les familles nombreuses. Elles comptent 4, 5, 6 et parfois...
Écrire son prénom avec des bâtons, connaître les noms des plantes, apprendre les couleurs grâce aux fleurs, développer sa...
Et si Internet nous aidait à nous rapprocher de nos voisins ? Alors que l’époque est plutôt au «...
