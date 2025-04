Documentaire

Ils ont un jour quitté le nid familial… pour y revenir, quelques mois ou quelques années plus tard. Perte d’emploi, loyer trop cher, divorce ou séparation, et puis la crise économique est passée par là. Alison, Perrine et Edouard sont les enfants de ce qu’on appelle la génération-boomerang. Ils habitent dans le Nord de la France et, après avoir vécu dans leur propre logement, la famille est de nouveau leur cocon, à la fois douillet et piquant. A vingt-cinq ans, Alison est revenue vivre, à la campagne, chez sa maman. Le retour dans la maison familiale est alors semé de petits bonheurs mais aussi de chamailleries incessantes, l’impression, parfois, de retomber en enfance. « C’est comme si je redevenais petite fille. Ma mère, elle fait tout pour moi, à ma place. Au début, c’est plaisant, mais, très vite, ça devient pesant, alors, je me rebelle ! » Le retour à la maison serait-il donc l’occasion d’une nouvelle crise d’adolescence ? Un documentaire de A. MOURGUES