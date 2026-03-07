De leur côté, Marjorie et Cédric sont mariés depuis 10 ans, mais depuis 1 an ils se sont beaucoup éloignés l’un de l’autre… En fait rien ne va plus depuis que Marjorie fréquente assidûment… les concours de mini-miss ! Une passion dans laquelle la jeune femme s’est jetée à corps perdu après avoir vu leur maison détruite par un incendie. Comme pour effacer ce traumatisme, elle ne se lasse pas de transformer ses deux filles en princesses, ce qui insupporte Cédric, qui se sent de plus en plus délaissé…