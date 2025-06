Conférence

En mettant l’accent sur l’empathie, l’authenticité et la bienveillance, la communication non violente favorise un dialogue ouvert et respectueux entre les partenaires. En pratiquant cette forme de communication, les couples peuvent apprendre à exprimer leurs besoins et leurs émotions de manière constructive, sans jugement ni critique. Cela permet de résoudre les conflits de manière pacifique et de construire une relation fondée sur la confiance, le respect mutuel et la compréhension. En cultivant une communication basée sur la bienveillance et l’écoute active, les partenaires peuvent réenchanter leur relation et trouver une plus grande satisfaction et épanouissement dans leur couple.