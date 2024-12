Podcast

Quelles étapes pour devenir un couple allié ? Comment les crises du couple peuvent nous faire grandir ? Et si c’était ok d’avoir besoin d’aimer l’autre ? Et s’il n’était pas nécessaire d’être parfaitement bien dans ses baskets pour être en couple ? Et si, finalement, les disputes de couple étaient une opportunité extraordinaire de se soigner l’un l’autre ? Maureen Mellet, thérapeute de couple et formatrice, s’appuie sur sa propre expérience pour nous montrer comment faire de notre partenaire un « Allié ». Le couple comme un espace d’évolution où chacun peut guérir et grandir ! Découvrez le concept du symbiote et du couple allié.