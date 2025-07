Documentaire

Nous vous offrons maintenant un petit détour dans les salles des fêtes… dans les lotos traditionnels ! On les appelle aussi « bingos ». Vous les pensiez peut-être passés de mode ? Et bien pas du tout, ils n’ont jamais été aussi tendance… En un an, on estime que 100 000 parties ont été organisées par des associations, à travers la France. Elles ont réuni 3 millions de joueurs, dont beaucoup de jeunes, attirés par des lots, de plus en plus beaux… Depuis 2004, leur valeur s’envole et peut atteindre plus de 1000 euros. Ca fait rêver… D’autant que pour gagner un écran plat, un voyage ou un quad, une mise de quatre à cinq euros suffit.

Un : Sophie Lagache