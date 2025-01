Documentaire

Les histoires de marins ont toujours fasciné les hommes, comme celles d’Ulysse ou de Simbad… Mais loin des fables et des légendes, il y a aussi des histoires vraies, des histoires de mer qui s’échangent de ponton en ponton, de Dunkerque à Menton. Des parcours de vie qui mêle le culot, l’obstination, le courage et la passion. C’est le cas de trois doux dingues. Ils s’appellent Michel, Philippe et Bruno. En commun, ils ont la passion de la mer…et des bateaux. Tous ont mis leur vie entre parenthèses pour faire de leur rêve, une réalité flottante. Pour restaurer ou construire leur bateau, Ils ont investi beaucoup de temps et beaucoup d’argent, pourtant aucun d’entre eux n’est fortuné. Des amateurs qui ne connaissaient rien à la construction navale… Un documentaire de Hugues Nicolas – Frédéric Cerulli – Patrick Hubert – Céline Espanol.