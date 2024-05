Documentaire



Le parachutisme est l’art d’encenser toutes les émotions d’une vie ! De l’appréhension du vide dés l’ouverture de la porte de l’avion les premières fois, rapidement remplacé par l’excitation de jouer avec l’apesanteur, les parachutistes vont rejoindre le sol à plus de 200 km/H et quelques intenses secondes de totale liberté dans un bruit assourdissant, les 4000 mètres les séparant de la terre qu’ils ont quittés quelques minutes plus tôt. Puis la voile s’ouvre, et avec elle le silence. Au sol, ce n’est pas fini: c’est une aventure humaine, avec des hommes et femmes aux idées un peu folles qui sont devenus des frères et soeurs. Pendant deux ans, nous avons suivi la vie de l’Ecole de Parachutisme de Lyon Corbas.Ce film raconte le parcours incroyable de ces parachutistes au travers de leur formation, leurs disciplines, et leurs parcours de vie. Un documentaire de Vincent Heidelberg.