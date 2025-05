Documentaire

L’achat du siège auto est un vrai casse-tête pour le parent qui ne sait jamais s’il fait le bon choix. Complexe car il fait intervenir une notion de sécurité qu’on ne retrouve pas autant dans les autres achats. Aujourd’hui, petit point sur le siège bébé dès la naissance et les accessoires qui s’y rapportent. Avant tout on vous rappelle qu’en ce moment deux réglementations sont en vigueur pour les sièges auto : l’ancienne qui classe les sièges autos en groupe (R44) et la nouvelle qui classe les sièges par poids et taille (R129 Isize). Pour les bébés, convenons-en, le meilleur choix à faire c’est la coque naissance, autrement appelé cosy. Il va y être bien, en sécurité et ce pendant une bonne année. On évite les nacelles, moins sécurisantes, et sauf si on ne prend pas la voiture tout de go, on évite aussi les sièges dits “évolutifs” qui ne sont pas très cocoon pour les tout-petits.