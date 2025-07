Documentaire

Située dans le 1er arrondissement de Paris, se trouve l’une des places les prestigieuses du monde : la Place Vendôme. A l’origine appelée place des Conquêtes, elle prend son nom définitif depuis le XVIIème siècle du nom de l’Hôtel de Vendôme qui se trouvait là. Longtemps lieu de grands événements politiques (coups d’états, révolutions et mariages royaux), elle est aujourd’hui le symbole du luxe parisien.

De nombreuses bijouteries s’y sont installées. A l’exemple de la joaillerie Lorenz Baumer : dans sa boutique, il vend de nombreuses pièces. Rubis, saphir, émeraudes, des bijoux sont mêmes crées sur mesure en respectant les exigences des clients.

Être aux petits soins des touristes et Français les plus fortunés : c’est aussi l’objectif du Park Hayatt. Situé dans l’une des rues les plus chères de la capitale, rue de la Paix, ce palace a été inauguré en 2002. Concierge, directeur de l’hôtel, « guest relation »… : près de 400 employés s’y relaient jour et nuit.

Problème : tout cet argent attire les convoitises. Braquages, vols à l’arraché, agressions, la Place Vendôme est aujourd’hui le terrain de jeu parfait des délinquants. En civil, en tenue ou en rollers, les policiers du 1er arrondissement sont quotidiennement sur le qui-vive.

Un documentaire d’Olivier de Vellis.