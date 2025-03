Documentaire

Grâce au silure, on peut pratiquer la pêche au gros. Régis Gallégo passe en revue le matériel et les méthodes de pêche : au posé, au vif, à la cuiller tournante et ondulante, au poisson nageur, au leurre souple, à la tirette, à la mouche et les maniements. Plusieurs silures sont capturés après de jolis combats.