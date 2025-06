Documentaire

Chaque année, 65 millions de visiteurs profitent des parcs d’attractions en France, souvent en famille. Nigloland, près de Troyes, est dirigé par la famille Gelis depuis 33 ans, tandis que Fraispertuis City, avec son ambiance Far West, est une affaire familiale depuis 54 ans. Ce parc des Vosges propose plus de 35 attractions et attire 280 000 visiteurs par an sous la gestion de la famille Fleurent. Au Cap d’Agde, le Luna Park et ses 80 manèges sont entre les mains de la famille Pubill. Un reportage sur ces parcs gérés par des passionnés, où tradition et divertissement vont de pair.