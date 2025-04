Documentaire

Mardi soir dernier avait lieu la grande finale de l’élection de Mister France. Un concours similaire à celui de Miss France, version masculine, dans lequel concourraient 16 candidats représentants toutes les régions et territoires de notre pays. Leur défi : convaincre le jury, présidé par la sulfureuse Clara Morgane, d’être celui qui incarne le mieux l’homme idéal et l’élégance à la française. A la clé : un contrat d’un an avec une agence de mannequin, une croisière d’une semaine en Méditerranée et un séjour aux Etats Unis. Parmi les candidats, Fred, 31 ans, conducteur de métro et mannequin à Marseille. Mais aussi Eloy, 19 ans, étudiant à Paris et judoka à haut niveau. C’est lui qui a réussi à se démarquer et à décrocher le titre de Mister France. Comment Fred et Eloy se sont-ils préparés pour cette compétition ? Quelles étaient leurs motivations ? Et comment ont-ils vécu cette aventure ? Entraînement, répétitions, sorties… nous les avons suivi pendant plusieurs jours jusqu’aux résultats de l’élection. Immersion dans les coulisses de cette compétition. Un documentaire d’Elise Richard. Productions Tony Comiti.