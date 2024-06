Documentaire

Ou comment s’amuser avec des petits papiers ! L’origami est partout oui mais cet art ne se limite pas qu’aux pliage papier, loin de là ! Décliné sous toutes les formes et dans toutes les matières, désormais on en trouve sur les podiums des derniers défilés chez les créa en bijoux, dans nos intérieurs dans nos restaurants et bientôt peut-être à nos pieds. Nouvel enjeu économique ou effet de mode, coup de projecteur sur l’origami cet art ancestral japonais qui envahit notre quotidien.