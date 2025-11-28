Conférence

Trésors, tableaux, sculptures, et livres rares : les collections d’art relèvent d’une pratique qui reflète l’histoire des collectionneurs ainsi que leurs passions. De la collection de Richelieu à la collection de Léo et Gertrude Stein en passant par celle de Wellington, les histoires de ces collections nous permettent de comprendre comment les œuvres sont reçues à leur époque et à nos yeux contemporains.

Dans cette conférence d’introduction, Cécile Lecan, historienne de l’art, vous entraîne au cœur des diverses collections afin de découvrir leurs plus beaux chefs-d’œuvre. Les Esclaves de Michel Ange, la liseuse de Corot, la Danae de Rembrandt : découvrez les œuvres d’art sous l’angle de leurs collectionneurs !