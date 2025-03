Documentaire

Depuis sa création en 1968, le lac du Salagou, situé au cœur du Languedoc dans le département de l’Hérault, n’a jamais été vidé. Il renferme selon les dires des pêcheurs locaux des « poissons monstrueux ». Ce lac bénéficie d’un climat méditerranéen doux qui se caractérise par un ensoleillement exceptionnel de plus de 2500 heures par an. Même en hiver, la température de l’eau descend rarement au dessous de 7°C. Rien d’étonnant alors que dans ces conditions extraordinaires les brochets, comme d’ailleurs les autres poissons du lac, demeurent actifs et s’alimentent tout au long de l’année et par conséquent ont une croissance deux fois plus rapide que dans le reste du pays. Voilà peut-être ce qui explique la présence dans le lac d’un si grand nombre de gros brochets, de 15 à 20 kg !