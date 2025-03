Documentaire

La pêche à la bombette est née en Italie il y a quelques années, principalement pour pêcher la truite en plan d’eau. bMais dès son arrivée en France, elle était adoptée et adaptée à nos eaux, non seulement par les pêcheurs de truites mais aussi par ceux qui recherchent les carnassiers. C’est peu dire que les possibilités qu’offre cette nouvelle technique sont énormes et que l’on a pas fini de lui trouver d’innombrables qualités.Mais qui dit nouvelle technique, dit nouveau matériel, nouveaux accessoires et bien sûr nouvelle façon de procéder… Une petite mise au point s’impose !