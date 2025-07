Documentaire

Un paquebot de luxe, 40 stars des années 60 et 70 voici la recette du plus gros succès commercial de l’année. A bord, 3000 groupies déchainées : des fans qui hier encore avaient 20 ans, elles en ont maintenant plus de 60. Leurs idoles ? Tous les papys et mamies du show business : Sheila, Michelle Torr, Franck Alamo. On les croyait dépassés depuis plus de 30 ans, ils sont de nouveau à la mode, le temps d’une croisière. Un voyage dans le temps… Embarquement dans les coulisses de cette incroyable croisière de la nostalgie.

Réalisateur : Catherine Sokolsky, Véronique Siejak