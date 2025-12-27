Documentaire

Tout ce qui a trait au moulin est fascinant. Le chant de la rivière qui le longe, la puissance de l’eau qui alimente les mécanismes qui permettent de transformer la laine fraîchement tondue en pelotes, les multiples façons dont il contribue aux besoins de la communauté.

Malgré toutes ces vertus, les moulins se font de plus en plus rares, même dans la partie la plus rurale de la Roumanie. Mais pour ce meunier de la région des Maramures, il n’est pas question de s’en séparer.

Extrait du film : “Roumanie – le temps des herbes hautes” de la série “Traits d’Union”

Un documentaire de Alexandre Mostras

