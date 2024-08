Documentaire



Des vallées fertiles du Liban aux sites archéologiques témoignant de l’importance historique du pays, ce film nous fait découvrir un pays dont la volonté de vivre n’a jamais cessé d’étonner.

Visité par la plupart des civilisations depuis les Cananéens, le Liban est une véritable vitrine de l’histoire du monde. Byblos, Baalbek, Tyr ou Saïda sont les principaux témoins de l’importance historique du pays du Cèdre.

Mais celui-ci tire aussi sa personnalité de ses beautés naturelles : sites originaux comme la vallée de Quadisha jalonnée de monastères et ermitages, Fakra et ses stations de sports d’hiver, ou encore la vallée de la Bekaa irriguée par le lac Quaraaoun.

Au pied du Mont Liban s’étendent les vignobles réputés de Ksara et de Kefraya, et la montagne du Chouf n’est pas très éloignée des plages ouvertes sur la Méditerranée.

Et malgré les ravages causés par les nombreux conflits, le Liban, pays du cèdre, s’est toujours relevé avec fierté.

Réalisation : Pierre Brouwers