Documentaire

Au Liban, à quelques miles du littoral, les gorges encaissées de la Vallée de la Qadîsha offrent un lieu resplendissant, combinant l’intérêt d’un site naturel extraordinaire et de quelques-uns des plus éminents lieux de culte de la religion chrétienne maronite. L’histoire de cette région remonte à la plus haute antiquité, ce qui fit du cèdre, le « cedrus libani », à la fois l’emblème national et l’objet d’une grande fierté pour les Libanais.