Documentaire



Découvrez les Philippines, l’un des plus grands archipels du monde avec plus de 7 000 îles. Admirez la beauté et la diversité de ce pays fascinant, où se mêlent influences asiatiques et occidentales. Explorez des volcans imposants, des plages paradisiaques, des côtes escarpées, des forêts vierges, des rizières en terrasses et des collines verdoyantes. Plongez dans les mystères et secrets des traditions ethniques et religieuses dévoilés dans ce film exceptionnel.

Réalisation : Pierre Brouwers