Documentaire



Bienvenue à Bondy Beach quartier de Sydney, où réside la famille d’Oscar, 6 ans, de son frère Taïgui, 3 ans, et de leur mère Sarah. Chaque matin, c’est Oscar qui se lève le premier dans la maison. Pour jouer, il ne perd jamais un instant. Sarah commence par préparer le petit-déjeuner.

En Australie, le breakfast est le repas le plus important de la journée. Au menu ce matin du Muesli, mélangé avec du lait. Oscar s’habille rapidement dans sa chambre et enfile son uniforme. Ici cela se résume à un polo et un short. Chaque matin, avant de partir en classe, Oscar joue aussi un peu de violon. Après la musique, le sport : Oscar fait régulièrement du Yoga. Non pas la version du maître lambda… mais celle enseignée par son petit livre « Yoga pour les Enfants » qu’il a reçu pour son anniversaire.

Départ pour l’école en trottinette. Pour une mère seule, gérer deux enfants en bas âge n’est pas une mince affaire en Australie comme ailleurs. Chaque matin, Sarah s’engage dans un véritable marathon qui ne s’achèvera que lorsque ses garçons seront tous deux enfin à l’école. Et Oscar qui dévale à toute vitesse les rues en pentes qui conduisent à la plage, ne fait rien pour calmer le jeu. Les enfants vont en classe le matin. Les après-midi sont réservées aux activités extra-scolaires… et oui encore et toujours du sport ! La vie au grand air…

Réalisateur : Charles-Antoine de Rouvre & Emmanuel Réau