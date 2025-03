Conférence

Londres est une ville à la fois exubérante et traditionnelle. Loin d’être une ville musée, figée dans le temps, elle ne cesse d’évoluer au fil des siècles et des années. Tantôt romaine, viking, anglo-saxonne ou normande, la capitale britannique n’a cessé de se transformer et chaque siècle a marqué de son empreinte. De la célèbre horloge de Big Ben à l’extraordinaire cathédrale de Saint Paul en passant par l’abbaye de Westminster, ses monuments emblématiques témoignent de l’histoire millénaire de cette ville.

Sophie Perez, guide conférencière en direct de Londres, vous embarque dans un voyage extraordinaire au cœur de la capitale britannique, et vous dévoile son histoire fascinante à travers ses monuments. Visitez des monuments non accessibles au public comme la Tour Elizabeth, ou bien le Palais de Saint Jamais (où l’accession au trône de Sa Majesté le Roi Charles III a eu lieu récemment), et découvrez tous les secrets et monuments incontournables de cette ville !