Tel-Aviv fête en 2019 ses cent ans d’existence. Une jeune ville méditerranéenne, qui vibre au rythme de la fête et de la culture. Au carrefour de l’Europe et du Moyen-Orient, la métropole israélienne est l’exception dans la région en comparaison à sa voisine Jérusalem, la religieuse. Derrière l’image ultramoderne de Tel-Aviv, se cachent également des témoins de l’histoire du pays : des édifices historiques, mais également un terroir et un climat qui font partie des raisons principales pour lesquelles de nombreuses personnes ont décidé de s’y installer. Tiga va à la rencontre d’habitants, qui témoignent de ce mélange de nationalités et de trajectoires personnelles qui caractérise leur cité.