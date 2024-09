Documentaire

Ville des théâtres et des comédies musicales, résidence de la famille royale, mégapole cosmopolite et berceau de la musique pop, Londres constituerait-elle le décor idéal des comédies romantiques ? Sur les pas de Bridget Jones, digne représentante de l’esprit britannique – qui impose de rester calme et d’aller de l’avant, même dans les situations les plus embarrassantes – des Londoniens partent en quête d’amour et nous font découvrir leur ville.