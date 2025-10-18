St Malo, Rennes et Paimpol… Belle-île en mer… Monts d’Arrée et alignement de Carnac… Ciel d’oiseaux crieurs où s’inscrivent les silhouettes découpées des falaises et des îles. Plages de sable où la mer à marée basse abandonne crabes et coquillages. Dans la bruyère mauve des landes, mégalithes, art religieux et cités fortifiées témoignent de l’histoire passionnée des hommes. Épuisettes et rires des enfants, baignades et voiles, exploration à vélo sous l’œil ironique des mouettes, criée aux poissons : quand les chalutiers rentrent au port, la gaieté se mêle aux saveurs des crêpes et du cidre, et les fruits de mer ont la fraîcheur aiguë du Muscadet.
Bienvenue en Pays Breton !
Réalisateur : André Servan