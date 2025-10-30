A la découverte de la face cachée de Taipei, Thomas part à la rencontre d’un chauffeur de taxi, d’une chanteuse de rock, et d’un fan de pêche à la crevette indoor.
✋Les plus belles destinations, c’est ici https://bit.ly/2Vlfz9o 👈 🙏
Un film écrit et réalisé par Thomas Yzébé
Produit par Step by Step – Jean-Baptiste Jouy